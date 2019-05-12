، وصول شحنة من اللحوم لميناء سفاجا المصري لقطاع غزة ،

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وصلت إلى ميناء سفاجا المصري يوم الجمعة الماضي شحنة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين سيتم نقلها لتسليمها عبر منفذ رفح الحدودي في وقت لاحق، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهة المستلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.
وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق له أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.
وصول شحنة من اللحوم لميناء سفاجا المصري لقطاع غزةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-12
وصلت إلى ميناء سفاجا المصري يوم الجمعة الماضي شحنة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين سيتم نقلها لتسليمها عبر منفذ رفح الحدودي في وقت لاحق، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهة المستلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.
وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق له أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
07:39 PM
مهداة من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي
وصلت إلى ميناء سفاجا المصري يوم الجمعة الماضي شحنة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين سيتم نقلها لتسليمها عبر منفذ رفح الحدودي في وقت لاحق، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهة المستلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.
وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق له أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.
، وصول شحنة من اللحوم لميناء سفاجا المصري لقطاع غزة ،
المصدر : الخليج 365
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