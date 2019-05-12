، في بيشة.. زوج يحتجز زوجته وطفله ويحاول قتلهما بالسيف ،

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نجحت شرطة محافظة بيشة ممثلة بشرطة الحازمي في إنقاذ امرأة وطفلها من الموت بعد أن احتجزهما زوجها المضطرب نفسياً لعدة ساعات، فيما أصيب مدير الشرطة وعنصران من الشرطة بإصابات طفيفة جراء استخدام المضطرب سيفاً أثناء احتجاز أسرته.
وأكدت المصادر أن الأجهزة المعنية باشرت منذ صباح اليوم بلاغاً يفيد باحتجاز مواطن مضطرب نفسياً لزوجته وطفله، حيث حاول أفراد الأمن تهدئته والتفاوض معه، حيث كان يحمل سيفاً ويحاول الاعتداء عليهما، ونجح الأمن بعد ساعات من إنقاذ الطفل، ليسارع المضطرب النفسي للاختباء في إحدى الغرف ومحاولاً قتل زوجته أو نفسه.
وأشارت المصادر أن أفراد الأمن نجحوا في إنقاذ الزوجة ليضرب الشخص مدير الشرطة وفردين معه بسيف أثناء السيطرة عليه، وتم القبض عليه بعد جهود كبيرة.
وتم نقل مدير شرطة الحازمي والفردين المصابين معه للمستشفى لتلقي العلاج.
في بيشة.. زوج يحتجز زوجته وطفله ويحاول قتلهما بالسيفسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-12
نجحت شرطة محافظة بيشة ممثلة بشرطة الحازمي في إنقاذ امرأة وطفلها من الموت بعد أن احتجزهما زوجها المضطرب نفسياً لعدة ساعات، فيما أصيب مدير الشرطة وعنصران من الشرطة بإصابات طفيفة جراء استخدام المضطرب سيفاً أثناء احتجاز أسرته.
وأكدت المصادر أن الأجهزة المعنية باشرت منذ صباح اليوم بلاغاً يفيد باحتجاز مواطن مضطرب نفسياً لزوجته وطفله، حيث حاول أفراد الأمن تهدئته والتفاوض معه، حيث كان يحمل سيفاً ويحاول الاعتداء عليهما، ونجح الأمن بعد ساعات من إنقاذ الطفل، ليسارع المضطرب النفسي للاختباء في إحدى الغرف ومحاولاً قتل زوجته أو نفسه.
وأشارت المصادر أن أفراد الأمن نجحوا في إنقاذ الزوجة ليضرب الشخص مدير الشرطة وفردين معه بسيف أثناء السيطرة عليه، وتم القبض عليه بعد جهود كبيرة.
وتم نقل مدير شرطة الحازمي والفردين المصابين معه للمستشفى لتلقي العلاج.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
07:31 PM
أصيب مدير شرطة الحازمي وعنصران وتم نقلهم للمستشفى
نجحت شرطة محافظة بيشة ممثلة بشرطة الحازمي في إنقاذ امرأة وطفلها من الموت بعد أن احتجزهما زوجها المضطرب نفسياً لعدة ساعات، فيما أصيب مدير الشرطة وعنصران من الشرطة بإصابات طفيفة جراء استخدام المضطرب سيفاً أثناء احتجاز أسرته.
وأكدت المصادر أن الأجهزة المعنية باشرت منذ صباح اليوم بلاغاً يفيد باحتجاز مواطن مضطرب نفسياً لزوجته وطفله، حيث حاول أفراد الأمن تهدئته والتفاوض معه، حيث كان يحمل سيفاً ويحاول الاعتداء عليهما، ونجح الأمن بعد ساعات من إنقاذ الطفل، ليسارع المضطرب النفسي للاختباء في إحدى الغرف ومحاولاً قتل زوجته أو نفسه.
وأشارت المصادر أن أفراد الأمن نجحوا في إنقاذ الزوجة ليضرب الشخص مدير الشرطة وفردين معه بسيف أثناء السيطرة عليه، وتم القبض عليه بعد جهود كبيرة.
وتم نقل مدير شرطة الحازمي والفردين المصابين معه للمستشفى لتلقي العلاج.
، في بيشة.. زوج يحتجز زوجته وطفله ويحاول قتلهما بالسيف ،
المصدر : الخليج 365
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