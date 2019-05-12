، مشرفو مكتب التعليم بجدة يحتفلون بـ"بخروش"‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظّمت مدرسة أبو عبيدة عامر بن الجراح الابتدائية بجدة، حفل تكريم خاص بإحدى قاعات الاحتفالات الكبرى، بمناسبة تقاعد معلم الاجتماعيات سعد بن محمد بخروش، الذي أمضى مسيرة حافلة بالإنجازات في السلك التعليمي، امتد إلى 30 عامًا.

وحضر الحفل عدد كبير من مشرفي مكتب التعليم بجنوب جدة، وكذلك الأصدقاء والزملاء والأقارب؛ حيث قدمت الهدايا العينية تكريمًا وعرفانًا لجهود المحتفى به طيلة سنوات خدمته.