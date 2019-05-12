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محمد بن مسعود - الدمام - نظّمت مدرسة أبو عبيدة عامر بن الجراح الابتدائية بجدة، حفل تكريم خاص بإحدى قاعات الاحتفالات الكبرى، بمناسبة تقاعد معلم الاجتماعيات سعد بن محمد بخروش، الذي أمضى مسيرة حافلة بالإنجازات في السلك التعليمي، امتد إلى 30 عامًا.
وحضر الحفل عدد كبير من مشرفي مكتب التعليم بجنوب جدة، وكذلك الأصدقاء والزملاء والأقارب؛ حيث قدمت الهدايا العينية تكريمًا وعرفانًا لجهود المحتفى به طيلة سنوات خدمته.
مشرفو مكتب التعليم بجدة يحتفلون بـ"بخروش"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
نظّمت مدرسة أبو عبيدة عامر بن الجراح الابتدائية بجدة، حفل تكريم خاص بإحدى قاعات الاحتفالات الكبرى، بمناسبة تقاعد معلم الاجتماعيات سعد بن محمد بخروش، الذي أمضى مسيرة حافلة بالإنجازات في السلك التعليمي، امتد إلى 30 عامًا.
وحضر الحفل عدد كبير من مشرفي مكتب التعليم بجنوب جدة، وكذلك الأصدقاء والزملاء والأقارب؛ حيث قدمت الهدايا العينية تكريمًا وعرفانًا لجهود المحتفى به طيلة سنوات خدمته.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
07:27 PM
نظّمت مدرسة أبو عبيدة عامر بن الجراح الابتدائية بجدة، حفل تكريم خاص بإحدى قاعات الاحتفالات الكبرى، بمناسبة تقاعد معلم الاجتماعيات سعد بن محمد بخروش، الذي أمضى مسيرة حافلة بالإنجازات في السلك التعليمي، امتد إلى 30 عامًا.
وحضر الحفل عدد كبير من مشرفي مكتب التعليم بجنوب جدة، وكذلك الأصدقاء والزملاء والأقارب؛ حيث قدمت الهدايا العينية تكريمًا وعرفانًا لجهود المحتفى به طيلة سنوات خدمته.
، مشرفو مكتب التعليم بجدة يحتفلون بـ"بخروش" ،
المصدر : الخليج 365
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