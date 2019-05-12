، شاهد.. "خالد للعيون" يجري 113 عملية "بيضاء" في القصيم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دشن الفريق الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة " إبصار صائم"، لإجراء عمليات إزالة الساد، أو ما يعرف بالماء الأبيض من العين بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم.
افتتحت المرحلة الأولى من الحملة يومي الجمعة والسبت 5-6 من شهر رمضان وتم إجراء 113 عملية، وتستكمل الحملة الأسبوع القادم في يومي الجمعة والسبت 12-13 رمضان. وتهدف لإجراء العمليات في مكان تواجد المرضى تخفيفاً عليهم واختصاراً لوقت انتظارهم لموعد العمليات إضافة إلى تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمساهمة في تدريب الكوادر المحلية ودعم البنية التحتية المحلية في المنطقة.
وتأتي مبادرة "إبصار صائم" ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في دعم العمل التطوعي وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية والحملات التطوعية التي تتبناها وزارة الصحة والتي توفر كل الدعم لنجاح هذه الحملات.
كما تأتي هذه الحملة انسجاماً مع رسالة المستشفى في تطوير التعاون الطبي مع القطاعات المختلفة للوقاية من العمى، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في كافة مناطق المملكة والوصول إلى المريض في مقر إقامته من خلال برامج نوعية تختصر الإجراءات والوقت على المريض، وينفذ الحملة فريق طبي من المستشفى متطوع يجري العمليات خارج أوقات عملهم الرسمي حيث تجرى أيام الإجازة الرسمية الجمعة والسبت.
شاهد.. "خالد للعيون" يجري 113 عملية "بيضاء" في القصيمعيسى الحربي الخليج 365 2019-05-12
دشن الفريق الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة " إبصار صائم"، لإجراء عمليات إزالة الساد، أو ما يعرف بالماء الأبيض من العين بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم.
افتتحت المرحلة الأولى من الحملة يومي الجمعة والسبت 5-6 من شهر رمضان وتم إجراء 113 عملية، وتستكمل الحملة الأسبوع القادم في يومي الجمعة والسبت 12-13 رمضان. وتهدف لإجراء العمليات في مكان تواجد المرضى تخفيفاً عليهم واختصاراً لوقت انتظارهم لموعد العمليات إضافة إلى تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمساهمة في تدريب الكوادر المحلية ودعم البنية التحتية المحلية في المنطقة.
وتأتي مبادرة "إبصار صائم" ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في دعم العمل التطوعي وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية والحملات التطوعية التي تتبناها وزارة الصحة والتي توفر كل الدعم لنجاح هذه الحملات.
كما تأتي هذه الحملة انسجاماً مع رسالة المستشفى في تطوير التعاون الطبي مع القطاعات المختلفة للوقاية من العمى، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في كافة مناطق المملكة والوصول إلى المريض في مقر إقامته من خلال برامج نوعية تختصر الإجراءات والوقت على المريض، وينفذ الحملة فريق طبي من المستشفى متطوع يجري العمليات خارج أوقات عملهم الرسمي حيث تجرى أيام الإجازة الرسمية الجمعة والسبت.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
07:21 PM
في تدشينه لحملة "إبصار صائم" خلال يومين
دشن الفريق الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة " إبصار صائم"، لإجراء عمليات إزالة الساد، أو ما يعرف بالماء الأبيض من العين بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم.
افتتحت المرحلة الأولى من الحملة يومي الجمعة والسبت 5-6 من شهر رمضان وتم إجراء 113 عملية، وتستكمل الحملة الأسبوع القادم في يومي الجمعة والسبت 12-13 رمضان. وتهدف لإجراء العمليات في مكان تواجد المرضى تخفيفاً عليهم واختصاراً لوقت انتظارهم لموعد العمليات إضافة إلى تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمساهمة في تدريب الكوادر المحلية ودعم البنية التحتية المحلية في المنطقة.
وتأتي مبادرة "إبصار صائم" ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في دعم العمل التطوعي وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية والحملات التطوعية التي تتبناها وزارة الصحة والتي توفر كل الدعم لنجاح هذه الحملات.
كما تأتي هذه الحملة انسجاماً مع رسالة المستشفى في تطوير التعاون الطبي مع القطاعات المختلفة للوقاية من العمى، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في كافة مناطق المملكة والوصول إلى المريض في مقر إقامته من خلال برامج نوعية تختصر الإجراءات والوقت على المريض، وينفذ الحملة فريق طبي من المستشفى متطوع يجري العمليات خارج أوقات عملهم الرسمي حيث تجرى أيام الإجازة الرسمية الجمعة والسبت.
، شاهد.. "خالد للعيون" يجري 113 عملية "بيضاء" في القصيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "خالد للعيون" يجري 113 عملية "بيضاء" في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.