، شاهد.. "خالد للعيون" يجري 113 عملية "بيضاء" في القصيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تدشينه لحملة "إبصار صائم" خلال يومين

دشن الفريق الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة " إبصار صائم"، لإجراء عمليات إزالة الساد، أو ما يعرف بالماء الأبيض من العين بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم.

افتتحت المرحلة الأولى من الحملة يومي الجمعة والسبت 5-6 من شهر رمضان وتم إجراء 113 عملية، وتستكمل الحملة الأسبوع القادم في يومي الجمعة والسبت 12-13 رمضان. وتهدف لإجراء العمليات في مكان تواجد المرضى تخفيفاً عليهم واختصاراً لوقت انتظارهم لموعد العمليات إضافة إلى تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمساهمة في تدريب الكوادر المحلية ودعم البنية التحتية المحلية في المنطقة.

وتأتي مبادرة "إبصار صائم" ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في دعم العمل التطوعي وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية والحملات التطوعية التي تتبناها وزارة الصحة والتي توفر كل الدعم لنجاح هذه الحملات.

كما تأتي هذه الحملة انسجاماً مع رسالة المستشفى في تطوير التعاون الطبي مع القطاعات المختلفة للوقاية من العمى، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في كافة مناطق المملكة والوصول إلى المريض في مقر إقامته من خلال برامج نوعية تختصر الإجراءات والوقت على المريض، وينفذ الحملة فريق طبي من المستشفى متطوع يجري العمليات خارج أوقات عملهم الرسمي حيث تجرى أيام الإجازة الرسمية الجمعة والسبت.