كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن “متحرش فتاة الدمام” أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية، والذي تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة المنطقة الشرقية .
وقالت المصادر بحسب سبق ، أن فتاة الدمام هي الضحية الثانية له خلال 48 ساعة بعد أن قام بالتحرش بفتاة قبلها داخل سوبر ماركت كبير بمدينة الخبر.
وأوضحت المصادر : إن الشاب قام بالتحرش بالفتاة داخل السوبر ماركت بنفس حركة التحرش التي قام بفعلها مع فتاة الدمام، وكان يرتدي نفس الملابس التي ظهر بها في مقطع الفيديو المنتشر، إلا أنه غادر السوبر ماركت بعد تلقيه سيلاً من السب والشتم من قبل الفتاة، وغادر الموقع سريعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة عن متحرش بالفتاة داخل بقالة بالدمام.. وهذا ما فعله خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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