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القدية تعتزم إطلاق أول مدرسة رياضية متخصصة في المملكة

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كشف مدير تطوير الرياضات في مشروع القدية، المأمون الشنقيطي، أن المشروع يعتزم إطلاق أول مدرسة رياضية داخلية متخصصة في المملكة، من شأنها أن تقدم برنامجاً تعليمياً استثنائياً شاملاً.

وأوضح الشنقيطي أن الجهات الحكومية المختصة تسعي لبناء وتطوير منظومة رياضية تعليمية متكاملة وعلى مستوى عالٍ، ليتمكن كل طالب من تجربة وممارسة رياضات مختلفة والحصول على فرص تدريبية متقدمة وتحقيق التفوق والريادة داخل وخارج الفصول الدراسية.
وأضاف أن الفكرة تهدف للاستفادة من أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال إعداد وتطوير الرياضيين والتفوق في المسارين التعليمي والرياضي على حد سواء، مشيراً إلي أن القدية تعمل علي التعاون مع أفضل المدارس والمعاهد العالمية المتخصصة والمتفوقة في المسار الأكاديمي والرياضي لدعم المواهب المحلية.

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