في الليوان.. الفقعسي رئيس المجلس العسكري للقاعدة يفضح أسرار التنظيم وقصة استسلامه بعد إدراجه كثاني...

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر في برنامجه “الليوان”، مساء اليوم، علي الفقعسي رئيس المجلس العسكري لتنظيم القاعدة سابقاً.

يذكر أن علي عبدالرحمن الفقعسي الغامدي كان على قائمة المطلوبين المشتبه بتورطهم بالإرهاب في السعودية.

استسلم في 26 يونيو 2003، بعد وقت قصير من إدراجه كثاني أبرز شخص مطلوب في أول قائمة للمطلوبين في السعودية، ليتم إيداعه بسجن الحائر لقضاء فترة محكوميته.

ويكشف الفقعسي، خلال الحلقة، أسراراً عن التنظيم وقصة استسلامه ومعلومات أخرى عديدة.