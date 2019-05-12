مواطن يقتل شقيق زوجته في الأمواه بعد صلاة التراويح

تُحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة الأمواه شرق منطقة عسير، في جريمة قتل مواطن من قِبَل آخر؛ وذلك إثر خلافات بين القاتل والقتيل (شقيق زوجته).

وذكرت المصادر، أن الأجهزة الأمنية باشرت جريمة قتل بعد صلاة التراويح ليلة أمس السبت بأحد المواقع بالأمواه؛ إذ أقدم مواطن على قتل شقيق زوجته، وتم نقل الجثة للمستشفى، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.