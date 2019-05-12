«البلديات»: 5 أنشطة تشملها الحملات الرقابية

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن حملة الرقابة البلدية تشمل خمسة أنشطة، وتستهدف التوعية.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن حملة الرقابة البلدية تشمل: صوالين الحلاقة، والمغاسل، والتزيين النسائي، والمسالخ، والمطاعم

والمطابخ؛ وذلك بهدف توعية ملاك المنشآت والعاملين فيها بضرورة الالتزام بالضوابط البلدية تجنبًا للمخالفات والعقوبات.

وأعلنت الوزارة لأصحاب المنشآت أنها تسعى للارتقاء بالخدمات الرقابية وتحقيق الاستدامة نحو مجتمع حيوي، يصون بيئته ويأمن صحته.

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يذكر أن حملات الرقابة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، تشمل كافة الأنشطة المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين، وذلك بموجب لوائح الوزارة المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، بشأن التفتيش على محلات بيع الحليب الطازج والأسماك والمطاعم، على أن يتم نقل واستلام وتحضير أو تقديم أو تخزين أو عرض المواد الغذائية، بقصد البيع.

وتلزم لوائح الوزارة أي شخص يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأغذية المعبأة أو غير معبأة أو مع المعدات أو الأدوات الغذائية أو مع الأسطح الملامسة للأغذية، وبذلك يكون مطالبًا بالامتثال لتطبيق الشروط اللازمة لسلامة الأغذية.

وتشمل لائحة محلات الحلاقة، الاهتمام بالتعقيم ومعاملة الأدوات المستخدمة بطريقة تضمن القضاء على الكائنات الحية الدقيقة الملوثة لها، والتعقيم بالمعاملة الحرارية أو بإحدى طرق التعقيم، فضلًا عن التطهير بما يحقق المستوى الآمن، باستخدام مطهرات كيمائية تستخدم للقضاء على الميكروبات، وتجهيز المباني بتصميم يسمح بسهولة مزاولة العمل ومنع استخدام الأسبستوس أو أي مادة يدخل في تركيبها مادة ضارة.

وتشمل شروط وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن المسالخ، الحصول على موافقة الوزارة ممثلة في البلدية على موقع مشروع المسلخ حسب أنظمة التخطيط وقبل البدء في الإنشاء، وأن يقدم المستثمر دراسة متكاملة للمشروع لاعتمادها، ويقتصر الذبح في المسالخ الأهلية على مواشي المواطنين فقط، وتشمل «الأغنام والماعز والإبل والبقر»، على أن يجري الكشف البيطري على الحيوانات قبل وبعد الذبح من قبل الطبيب البيطري المسئول عن المسلخ ويصرح باللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي مع مراعاة عدم ختمها بالأختام المميزة لمسالخ البلديات ومنع بيعها في الأسواق .