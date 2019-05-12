مصادر «عاجل»: مجلس الضمان أوقف عروض الصيدليات الترويجية لعملاء التأمين

كشفت مصادر لـ«عاجل» أن مجلس الضمان الصحي رصد قيام بعض الصيدليات التجارية بمنح المرضى نقاطا ومكافآت عند صرفهم وصفات التأمين، والتي تمكنهم من استبدالها بمنتجات من الصيدلية؛ الأمر الذي يعد مخالفا.

وقالت المصادر إن العروض الترويجية التي تقدم لعملاء التأمين تخالف المادة الأولى من نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية للنظام ومسائل تتعلق بالتغطية التأمينية وما نصت عليه الوثيقة الموحدة حيث إن نصوص الوثيقة تضمن حصول المستفيد منها على النفقات الضرورية والمعقولة والمعتادة .

وطالب مجلس الضمان كافة الصيدليات بالتوقف فورًا عن تقديم العروض للعملاء وعدم العمل بها مرة أخرى؛ حيث أكدت أن العمل بها سوف يعرض المخالفين لتطبيق الانظمة والتعليمات بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية المتعارف عليها لدى المجلس الصحي .