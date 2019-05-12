العمودي: 84% من حجم التمويل العقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية

سجَّلت سوق التمويل العقاري في المملكة ارتفاعًا بنسبة 133بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حصة التمويل العقاري المدعوم من قبل «الصندوق العقاري» إلى 84 بالمائة في الربع الأول للعام من إجمالي حصة سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي: «إن حجم سوق التمويل العقاري وصل إلى 14.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعًا بنسبة 133 بالمائة عن الربع المماثل من العام الماضي والذي بلغ حينئذ 6.4 مليار ريال، بينما محفظة التمويل العقاري للصندوق ارتفعت في الربع الرابع من 2018م إلى 41 بالمائة بقيمة 10.5 مليار ريال .

وأشار العمودي إلى أن نسبة محفظة التمويل المدعوم من قبل الصندوق العقاري ارتفعت من7% نهاية عام 2017م إلى 84 بالمائة في نهاية الربع الاول من العام الحالي؛ ما يدل على منجزات صندوق التنمية العقارية خلال الفترة السابقة، مساهمًا في تمكين المواطنين من تملك السكن، مؤكدًا استمرارية الدعم وطرح مبادرات جديدة تسهم في تذليل جميع المعوقات والتحديات لتمكين المواطن من الحصول على تمويله السكني بكل يسر.

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وبيَّن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق ساهم في تحسين مؤشرات نمو سوق التمويل العقاري محققًا 84 بالمائة من إجمالي حجم التمويل، ما يدل على نجاح خطط وبرامج الصندوق في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب وصناعة سوق تمويلية منافسة جاذبة للقطاع الخاص المختص في التطوير العمراني.

وأوضح العمودي أن صندوق التنمية العقارية مكّنَ أكثر من 10 آلاف مستفيد من العسكريين للحصول على الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول، وأطلق منتج دعم الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول للمدنيين ممن تبلغ اعمارهم خمسين عامًا وأكثر، لافتًا إلى أن الصندوق أتاح تمكين أكثر من 13 ألف مستفيد من ذوي الدخل المحدود أو ممن شارف على التقاعد أو منسوبي القطاع الخاص للحصول على تمويل عقاري سكني.

وأبان المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق وقع 31 ألفًا و462 عقدًا خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدًا أن اكتمال الحلول التمويلية لدى الممولين وتطوير آليات إدارة الفرص وإطلاق المستشار العقاري بالإضافة إلى الإطلاق الفعلي لمبادرة العسكريين وإتاحة منتجي الوحدات السكنية الجاهزة والبناء الذاتي لمستفيدي الوزارة، ساهمت في ارتفاع عدد العقود الموقعة.

وأضاف العمودي، أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يدل على ثقة المستفيدين بالمنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع شركاء التمويل من البنوك وشركات القطاع الخاص، متوقعًا أن يحقق صندوق التنمية العقارية نهاية العام الحالي رقمًا قياسيًّا في عدد العقود الموقعة مع المستفيدين.