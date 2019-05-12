الجاليات الإسلامية بإسبانيا تثمن جهود السعودية في إيفاد الأئمة حول العالم

أكد مدير المركز الإسلامي في مدينة مالقا بإسبانيا الدكتور محمد كمال مصطفى الزمراوي، أن الجاليات الإسلامية في إسبانيا تُثَمِّن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في خدمة الإسلام والمسلمين، منوهًا بإيفاد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 70 إمامًا حول العالم؛ لأداء صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان، ضمن برنامج الإمامة.

جاء ذلك خلال لقاء مدير المركز الإسلامي في مدينة مالقا الإسبانية، بموفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مالقا الشيخ نايف بن محمد الوذيناني؛ حيث أعرب الزمراوي عن سعادته بأن تكون إسبانيا ضمن برنامج الإمامة المعدّ من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة.

وقال الزمراوي: إن الجالية الإسلامية في إسبانيا تثمن تلك الجهود وترجو مزيدًا منها؛ حيث الحاجة إليها ملحة، سواء في ذلك حاجة الجالية إلى مزيد من التوجيه والتعليم والبيان، كما هي حاجة البشرية جميعًا إلى التعرف على الثقافة الإسلامية من خلال عقول راقية تحسن تقديم الدين الإسلامي في ثوب عصري مع حفاظها على الثوابت والأصول.

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ودعا الزمراوي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بالثبات والتوفيق، مؤكدًا أنهما يحققان المعادلة الصعبة في التمسك بثوابت الدين وأصوله، وفي حسن عرضه، فيسددان ويقاربان في وقت تموج فيه أعاصير عاتية توجه سهامها للنيل من الإسلام.

وتابع الزمراوي، أن من أقل الواجب الوقوف بجوار المملكة قيادة وشعبًا، ونذكر أعمال القيادة بالخير ونشكر جميل الصنيع وجليل الأفعال، كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده في نشر الإسلام وخدمة المسلمين في العالم.

يذكر أن الوزارة تواصل أعمال برنامج الإمامة في 35 دولة حول العالم من إقامة صلاة التراويح، وتقديم دروس علمية، وتعليم الناس أمور الدين فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وذلك بعد أن أكملت برنامج الإمامة في الخارج الذي يعد من أبرز المناشط الدعوية التي تنفذها خلال الشهر المبارك.