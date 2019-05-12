مركز الملك سلمان يوزع 24 ألف سلة غذائية على اللاجئين السوريين ‬‬

‪ باشر فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، توزيع 24 ألف سلة غذائية، على الأشقاء اللاجئين السوريين، بمخيمي الزعتري والأزرق.‬

جاء ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين « UNHCR» والمجلس النرويجي للاجئين«NRC »، وسيبلغ عدد السلال التي ستوزع في مخيم الزعتري 16 ألفًا و948 سلة سيستفيد منها 75 ألفًا و282 فردًا، وفي مخيم الأزرق يتم توزيع سبعة آلاف و7186 سلة سيستفيد منها 35 ألفًا و737 فردًا.

وتشتمل سلة الغذاء الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة والتي تلبي احتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين داخل المخيمات لما يعانونه من صعوبات معيشية هناك .

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان ومنذ بداية الشهر الفضيل يباشر توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن، وذلك من خلال إطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين و419 ألف ريال سعودي.

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كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان؛ حيث تم توزيع ألف و500 سلة في مقاطعات: غز، ونقر، وهونزا في إقليم جلجت بلتستان، وذلك ضمن المساعدات التي تقدمها المملكة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة من خلال المركز، ومنها مشروع توزيع وجبات «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المبارك.

في السياق ذاته، قام المركز بتوزيع وجبات الإفطار الجاهزة في عدة محافظات يمنية، ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية، التي تنفذها لأبناء الشعب اليمني، ففي محافظة مأرب، تم توزيع ألف و632 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفى هيئة كرى والمستشفى العسكري وعابري السبيل والنازحين في المدينة.

كما وزع المركز وجبات الإفطار الجاهزة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع؛ حيث تم توزيع ألف و660 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفيات المديريتين.



