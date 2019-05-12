إصابة شخصين في حريق عمارة سكنية بحائل.. والدفاع المدني يتدخل

أصيب شخصان باختناق جرَّاء حريق اندلع في عمارة سكنية بحي الملك عبدالله في حائل، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فرقها باشرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون امتدادها إلى المواقع المجاورة، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وفيما لم تعرف بعد أسباب الحريق، تضمنت المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن سلامة المنازل من الحرائق، إنشاء غرفة جمع القمامة من مواد غير قابلة للاحتراق وذات مقاومة لزمن لا يقل عن أربع ساعات، ويشترط أن يكون بابها مقاومًا للحريق بنفس الدرجة ويغلق تلقائيًا، مع تأكيد وجود أنبوب مصنوع من مادة غير قابلة للاحتراق وذي مقاومة لفعل الحريق لمدة ساعتين على الأقل.

وتشترط المتطلبات العامة للخدمات الهندسية للحماية من الحرائق تخصيص مصعد أو أكثر لخدمة رجال الدفاع المدني؛ دعمًا لعمليات الإطفاء، وذلك عندما يزيد ارتفاع المبنى عن 28 مترًا، على أن يتم تجهيز مفتاح خاص لمصعد الحريق للسيطرة على المصعد في حالة الحوادث ويحفظ في علبة مقفلة مثبتة على الجدار ذات غطاء زجاجي وعليها إشارة واضحة، وفي مكان مناسب بالطابق الأرضي، على أن يمد مصعد الحريق بالتيار من مصدر مغاير لمصدر إمداد البناء بالتيار، ليعمل مصعد الحريق حتى مع انقطاع التيار أثناء الحوادث.

