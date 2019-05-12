

الجزائر 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

قتل الجيش الجزائري عنصر إرهابي بمنطقة يعكوران بمحافظة تيزي وزو شرق البلاد .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأنه تم خلال العملية مصادرة مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة ونظارة ميدان .

// انتهى //

19:37ت م

0173





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القضاء على إرهابي بشرق الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.