السعودية اليوم / تعاوني البجادية يسير 13 رحلة عمرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان



البجادية 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

سير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البجادية 13 رحلة عمرة لـ 624 شخصاً من مختلف الجنسيات، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، ضمن برنامج مشروع العمرة الرمضانية.

وأوضح المشرف على البرنامج نائب رئيس مجلس إدارة المكتب ضيف الله النخيش أن هذا البرنامج الذي ينفذه المكتب بشكل سنوي يأتي عونا وتسهيلا للمسلمين لأداء مناسكهم وعباداتهم، مبيناً أن المكتب سينفذ 30 رحلة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، ويقوم بتأمين جميع مستلزمات الرحلة من وجبات غذائية ودعاة أثناء الرحلة لشرح صفة العمرة، إضافة

إلى إلقاء الكلمات الوعظية، حيث تأتي هذه الرحلات بدعم من شركاء المكتب من المحسنين والمتبرعين، طلباً للأجر والثواب من الله في هذا الشهر الفضيل.

يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البجادية يقوم بجهود مكثفة ومتواصلة لخدمة الجالية المسلمة والإسهام في ترسيخ العقيدة الصحيحة عند المسلمين الجدد وتعليمهم أمور دينهم.

// انتهى //

19:37ت م

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