السعودية اليوم / الدكتور العويشق يلتقي وفداً من السفارة الأمريكية لدى المملكة



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، وفداً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الخليجي - الأمريكي المشترك في مجال الطاقة والكهرباء، وذلك في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي، والحوار الاستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

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18:24ت م

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