السعودية اليوم / وصول شحنة من اللحوم لميناء سفاجا المصري مهداة من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لقطاع غزة



القاهرة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

وصلت إلى ميناء سفاجا المصري يوم الجمعة الماضي شحنة من مشروع المملكة العربية

وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محدده حيث خصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة .

وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق له أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.

// انتهى //

18:16ت م

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القاهرة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واسوصلت إلى ميناء سفاجا المصري يوم الجمعة الماضي شحنة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين سيتم نقلها لتسليمها عبر منفذ رفح الحدودي في وقت لاحق، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهة المستلمة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محدده حيث خصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة .وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق له أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.// انتهى //18:16ت م0166

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.