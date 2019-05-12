السعودية اليوم / إيقاف العشرات من المهاجرين غير الشرعيين بتونس



تونس 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أوقف الحرس البحري التونسي 52 مهاجراً غير شرعي بشواطئ مدينة العامرة بمحافظة صفاقس جنوب البلاد .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم, بان المهاجرين كانوا يستعدون للتوجه الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مبينًا انه تم التحفظ عليهم لدى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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18:04ت م

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