السعودية اليوم / مدني الباحة يعلن جاهزيته لصيف هذا العام



الباحة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أعلن الدفاع المدني بمنطقة الباحة جاهزيته لصيف هذا العام بما في ذلك الفرق الموسمية الموزعة في غابات المنطقة ، سعياً لتحقيق السلامة في جميع المواقع .

وبين مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري الجاهزية أنه نظراً لما تشهده منطقة الباحة خلال فترة الصيف من زيادة في أعداد الزوار والمصطافين خاصة في الغابات والمتنزهات إلى جانب ازدياد أعداد نزلاء الفنادق والشقق المفروشة وقصور الأفراح فقد عمل الدفاع المدني على تكثيف جهود ، حيث استحدث 3 فرق في غابة رغدان ، ومتنزه الأمير مشاري ، ومتنزه السكران ببلجرشي .

وأضاف اللواء المنتشري أنه تم زيادة نشر دوريات السلامة والمتابعة والكشف في تلك المواقع والتهيؤ لمواجهة ما قد يحدث لا قدر الله من حوادث والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة في جميع المواقع الخاضعة للإشراف الوقائي حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وتقديم أفضل الخدمات ، مفيداً أن رجال الدفاع المدني سيقومون بمسح الغابات من قبل دوريات السلامة في غابات الغمدة ، وشهبة ، والقمع ، وعمضان والغابات الأخرى بمحافظة المندق ، ومواقع التجمعات والاحتفالات والأسواق والمواقع المهمة.

وبين اللواء الدليوي أنه سيتم تسيير دوريات السلامة للسدود ومتابعة تواجد المصطافين ومنعهم من الاقتراب من أحواض السدود أوقات الذروة حفاظاً على سلامتهم ، مناشداً جميع المواطنين والمقيمين الزوار باتباع تعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن مواقع الخطر متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

وناشد مدير الدفاع المدني بالباحة المواطنين والمقيمين والزوار باتباع تعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن مواقع الخطر متمنياً للجميع السلامة الدائمة .

//انتهى//

18:03ت م

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