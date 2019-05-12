السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط تقوم بإعادة تأهيل المطبات الصناعية



رفحاء 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

قامت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, بإعادة تأهيل المطبات الصناعية في الشوارع الرئيسة, وذلك ضمن الاهتمام في تطوير الطرق الحضرية ، كما تم وضع لوحات إرشادية تحذيرية تخبر قائدي السيارات عن مكان المطبات الصناعية لتخفيف السرعة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمود بن هليل الحجيفي أن هذه اللوحات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة ضمن تحقيق أهداف رؤية

وأضاف الحجيفي أن تأهيل المطبات الصناعية يأتي ضمن اهتمام البلدية بالسلامة المرورية, ويواكب تطلعات رؤية المملكة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

// انتهى //

17:19ت م

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رفحاء 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واسقامت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, بإعادة تأهيل المطبات الصناعية في الشوارع الرئيسة, وذلك ضمن الاهتمام في تطوير الطرق الحضرية ، كما تم وضع لوحات إرشادية تحذيرية تخبر قائدي السيارات عن مكان المطبات الصناعية لتخفيف السرعة.وأوضح رئيس البلدية المهندس حمود بن هليل الحجيفي أن هذه اللوحات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة ضمن تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.وأضاف الحجيفي أن تأهيل المطبات الصناعية يأتي ضمن اهتمام البلدية بالسلامة المرورية, ويواكب تطلعات رؤية المملكة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.// انتهى //17:19ت م0158

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