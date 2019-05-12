السعودية اليوم / المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم محمد العسيمي



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغب المتهم / محمد بن صالح بن محمد العسيمي , سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1077250046) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 30 / 8 / 1440هـ , وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 / 11 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

// انتهى //

17:12ت م

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