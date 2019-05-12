السعودية اليوم / المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد نهائي للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم علي الصيعري

الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم علي بن صالح بن سالم الصيعري , سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1060652383) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 30 / 8 / 1440هـ , وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 / 11 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

Advertisements

// انتهى //

17:07ت م

0150



