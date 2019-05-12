أوامر ملكية بصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلن الضمان الاجتماعي عن صدور أوامر ملكية بصرف معونة رمضان الي المستحقين، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف المعونة خلال شهر رمضان لمساعدة المواطنين علي مواجهة الاحتياجات من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد أوضحت العديد من المصادر المطلعة في المملكة على أنه سوف يتم صرف مبلغ آلف ريال سعودي لكل عائل و500 ريال سعودي لكل تابع من أفراد الأسرة ، وقد أشارت المصادر ذاتها إلي أنه من المتوقع أن يتم البدء بصرف المعونة خلال الأسبوعين القادمين، وقد أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يجرى الآن استكمال البيانات والإجراءات الإدارية المتعلقة بصرف معونة رمضان 1440 ، وكشفت العديد من المصادر أن معونة الضمان الاجتماعي ستكون مشابهة للأعوام السابقة كما هي، حيث يتم تخصيص مبلغ محدد لكل من العائل والتابع، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم قرارات ملكيه التي قد تم إصدارها في المملكة العربية السعودية.

أوامر ملكيه جديدة

نعرض لكم أوامر ملكيه جديدة ، والتي قد أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

تعيين عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري نائب وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبة.

تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس محمد بن ناصر بن على الجاسر مساعداً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور محمد بن يحيي بن غرامه الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس أحمد عبد العزيز بن المحمد العوهلي محافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

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