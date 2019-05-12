، الخارجية الإماراتية: تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد: إن 4 سفن تجارية تعرّضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، وأكدت الخارجية أنه لا توجد أضرار بشرية، طبقًا لـ"روسيا اليوم".
وفي وقت سابق اليوم، نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم.
وأكد المصدر أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
وجاء النفي ردًّا على تقارير إعلامية تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم الأحد، كما ذكرت التقارير الإعلامية أن النيران اشتعلت في أكثر من 7 ناقلات نفط كانت راسية في ميناء الفجيرة.
وقالت وسائل إعلام: إن طبيعة الانفجارات لم تتضح لكنها كانت قوية ومتتالية، ووقعت بين الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا.
الخارجية الإماراتية: تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد: إن 4 سفن تجارية تعرّضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، وأكدت الخارجية أنه لا توجد أضرار بشرية، طبقًا لـ"روسيا اليوم".
وفي وقت سابق اليوم، نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم.
وأكد المصدر أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
وجاء النفي ردًّا على تقارير إعلامية تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم الأحد، كما ذكرت التقارير الإعلامية أن النيران اشتعلت في أكثر من 7 ناقلات نفط كانت راسية في ميناء الفجيرة.
وقالت وسائل إعلام: إن طبيعة الانفجارات لم تتضح لكنها كانت قوية ومتتالية، ووقعت بين الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
06:53 PM
قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد: إن 4 سفن تجارية تعرّضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، وأكدت الخارجية أنه لا توجد أضرار بشرية، طبقًا لـ"روسيا اليوم".
وفي وقت سابق اليوم، نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم.
وأكد المصدر أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
وجاء النفي ردًّا على تقارير إعلامية تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم الأحد، كما ذكرت التقارير الإعلامية أن النيران اشتعلت في أكثر من 7 ناقلات نفط كانت راسية في ميناء الفجيرة.
وقالت وسائل إعلام: إن طبيعة الانفجارات لم تتضح لكنها كانت قوية ومتتالية، ووقعت بين الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا.
، الخارجية الإماراتية: تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية ،
المصدر : الخليج 365
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