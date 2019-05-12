، السجن والغرامة 30 ألفًا لأحد ملّاك المواشي لتعدّيه على سكة القطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - علقت شاحنته بها نتيجة عبوره الخاطئ وعرّض حياته والآخرين للخطر

أصدرت المحكمة الجزائية بالقصيم حكمًا ابتدائيًّا على أحد المتعدين على حرم السكة الحديد يقضي بسجنه ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، نتيجة عبوره الخاطئ لخط السكة الحديدية؛ ما أدى إلى تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونوهت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" إلى جهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة، ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة.

وأهابت شركة "سار" بالجميع توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة؛ حفاظًا على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، كما شدّدت على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، التي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سار" أصدرت بيانًا توضيحيًّا للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدّي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة، مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي أسفر عن تعلق شاحنته؛ الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة، بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة "سار"، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.