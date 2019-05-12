، مستشفى الملك خالد بالمجمعة ينهي معاناة سيدة من آلام فتق إربي مزمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إنجاز طبي نادر على مستوى صحة الرياض.. وتعدّ من أندر الحالات

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بالمجمعة، بالتعاون مع أطباء من كلية الطب بجامعة المجمعة بقيادة د. ناصر الذروي أستاذ الجراحة المساعد، وفي إنجاز طبي على مستوى صحة الرياض؛ في إنهاء معاناة مواطنة شابة تعاني من آلام مزمنة في البطن دون تشخيص لخمس سنوات، على الرغم من زيارتها لعدة مستشفيات تخصصية بالرياض.

وقد تم تشخيص الحالة في مستشفى الملك خالد واتضح أنها تعاني من حالة نادرة جدًّا تتمثّل في فتق إربي أيسر، وكان العضو المندفع في الفتق هو المبيض الأيسر، وكذلك غياب الأنبوب الفالوبي الأيسر، وتعتبر هكذا حالة نادرة جدًّا.

وقام فريق التصوير الطبي والأشعة بالجامعة بقيادة الدكتور سليمان آل الشيخ والدكتور وليد الخالدي، باكتشاف التشخيص النادر، وقام الفريق الجراحي بعمل منظار استكشافي للبطن بمشاركة الدكتور وجدي العمري أستاذ أمراض وجراحة النساء والولادة والعقم وأطفال الأنابيب المساعد، باستخراج المبيض من الفتق بعد إزالة الالتصاقات ما بين المبيض والشريان الحرقفي الخارجي، مع الحفاظ على سلامة المبيض والأعضاء المجاورة وعمل رتق للفتق بالشبكة، وقد تعافت المريضة وخرجت من المستشفى بأتم الصحة.

وتعد هذه الحالة من أندر الحالات؛ حيث لا يوجد لها مثيل في الأدبيات العلمية حتى الآن، كما تعد أول حالة رتق الفتق بالمنظار بمحافظة المجمعة.

من جانبه قدم مدير المستشفى الدكتور خالد القحطاني شكره وتقديره للدكتور خالد المقرن، ولجامعة المجمعة والفريق الطبي المشارك في هذا الإنجاز وتعاونهم الدائم والمثمر للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة في محافظة المجمعة.