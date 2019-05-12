محمد بن مسعود - الدمام - ما المقصود بـ "تَحْمِلْ عَلَيْهِ" في قوله تعالى:﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ﴾ ..؟ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 06:12 PM ، ما المقصود بـ "تَحْمِلْ عَلَيْهِ" في قوله تعالى:﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ﴾ ..؟ ،

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