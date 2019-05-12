محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تسهيل الإجراءات وإيجاد قاعدة بيانات لكل المسجلة دشنت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأحد، خدمة تمكّن الواقف أو وكيله من استصدار شهادة تسجيل وقف إلكترونياً، حيث يمكن لأصحاب الصكوك الإلكترونية زيارة بوابة التسجيل الإلكترونية والاستفادة من الخدمة المتاحة.

وتهدف خدمة تسجيل الوقف ذي الصك الإلكتروني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى تنظيم القطاع الوقفي، وتسهيل إجراءاته، وإيجاد قاعدة بيانات لكل الأوقاف المسجلة، وتسهيل ممارسة الأوقاف لأنشطتها ومهامها، ويُعدّ تسجيل الأوقاف أحد مهام الهيئة التي ينتج عنها المساهمة في تطوير الأوقاف في المملكة وحصرها.

ويتحقق للعميل الذي يتحصّل على الشهادة عدة مزايا، أهمها: توفّر مستند رسمي للواقف يستصدره بسهولة ويسر، يضمن من خلاله حقوقه وحقوق الوقف، كما تُتيح الشهادة لحاملها الحصول على بعض الامتيازات التي تسعى الهيئة إلى توفيرها عبر الشراكات مع مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ضمان قيام الوقف بحماية مهامه وأنشطته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعلى الواقف أو الوكيل الذي يرغب في استصدار الشهادة؛ التسجيل في خدمة أبشر، ورفع صورة لصك الوقفية الإلكتروني، وتعبئة بيانات كلٍ من الواقف والناظر أو النظار، بالإضافة إلى رفع صك الوكالة؛ في حال كان التقديم من قبل الوكيل.

يشار إلى أن الخدمة تأتي متسقةً مع توجه الهيئة في تفعيل الخدمات الإلكترونية، والتي تهدف إلى ضمان استدامة الأوقاف وتنميتها وتحقيق منفعتها، وتسهيل الإجراءات وتهيئة الأرضية المناسبة لجلب واقفين جدد؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع غير الربحي.

الهيئة العامة للأوقاف تدشن خدمة إصدار شهادة تسجيل وقف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 دشنت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأحد، خدمة تمكّن الواقف أو وكيله من استصدار شهادة تسجيل وقف إلكترونياً، حيث يمكن لأصحاب الصكوك الإلكترونية زيارة بوابة التسجيل الإلكترونية والاستفادة من الخدمة المتاحة.

وتهدف خدمة تسجيل الوقف ذي الصك الإلكتروني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى تنظيم القطاع الوقفي، وتسهيل إجراءاته، وإيجاد قاعدة بيانات لكل الأوقاف المسجلة، وتسهيل ممارسة الأوقاف لأنشطتها ومهامها، ويُعدّ تسجيل الأوقاف أحد مهام الهيئة التي ينتج عنها المساهمة في تطوير الأوقاف في المملكة وحصرها.

ويتحقق للعميل الذي يتحصّل على الشهادة عدة مزايا، أهمها: توفّر مستند رسمي للواقف يستصدره بسهولة ويسر، يضمن من خلاله حقوقه وحقوق الوقف، كما تُتيح الشهادة لحاملها الحصول على بعض الامتيازات التي تسعى الهيئة إلى توفيرها عبر الشراكات مع مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ضمان قيام الوقف بحماية مهامه وأنشطته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعلى الواقف أو الوكيل الذي يرغب في استصدار الشهادة؛ التسجيل في خدمة أبشر، ورفع صورة لصك الوقفية الإلكتروني، وتعبئة بيانات كلٍ من الواقف والناظر أو النظار، بالإضافة إلى رفع صك الوكالة؛ في حال كان التقديم من قبل الوكيل.

يشار إلى أن الخدمة تأتي متسقةً مع توجه الهيئة في تفعيل الخدمات الإلكترونية، والتي تهدف إلى ضمان استدامة الأوقاف وتنميتها وتحقيق منفعتها، وتسهيل الإجراءات وتهيئة الأرضية المناسبة لجلب واقفين جدد؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع غير الربحي. 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 Advertisements 05:48 PM بهدف تسهيل الإجراءات وإيجاد قاعدة بيانات لكل المسجلة بهدف تسهيل الإجراءات وإيجاد قاعدة بيانات لكل المسجلة دشنت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأحد، خدمة تمكّن الواقف أو وكيله من استصدار شهادة تسجيل وقف إلكترونياً، حيث يمكن لأصحاب الصكوك الإلكترونية زيارة بوابة التسجيل الإلكترونية والاستفادة من الخدمة المتاحة.

وتهدف خدمة تسجيل الوقف ذي الصك الإلكتروني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى تنظيم القطاع الوقفي، وتسهيل إجراءاته، وإيجاد قاعدة بيانات لكل الأوقاف المسجلة، وتسهيل ممارسة الأوقاف لأنشطتها ومهامها، ويُعدّ تسجيل الأوقاف أحد مهام الهيئة التي ينتج عنها المساهمة في تطوير الأوقاف في المملكة وحصرها.

ويتحقق للعميل الذي يتحصّل على الشهادة عدة مزايا، أهمها: توفّر مستند رسمي للواقف يستصدره بسهولة ويسر، يضمن من خلاله حقوقه وحقوق الوقف، كما تُتيح الشهادة لحاملها الحصول على بعض الامتيازات التي تسعى الهيئة إلى توفيرها عبر الشراكات مع مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ضمان قيام الوقف بحماية مهامه وأنشطته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعلى الواقف أو الوكيل الذي يرغب في استصدار الشهادة؛ التسجيل في خدمة أبشر، ورفع صورة لصك الوقفية الإلكتروني، وتعبئة بيانات كلٍ من الواقف والناظر أو النظار، بالإضافة إلى رفع صك الوكالة؛ في حال كان التقديم من قبل الوكيل.

يشار إلى أن الخدمة تأتي متسقةً مع توجه الهيئة في تفعيل الخدمات الإلكترونية، والتي تهدف إلى ضمان استدامة الأوقاف وتنميتها وتحقيق منفعتها، وتسهيل الإجراءات وتهيئة الأرضية المناسبة لجلب واقفين جدد؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع غير الربحي.

، الهيئة العامة للأوقاف تدشن خدمة إصدار شهادة تسجيل وقف ،

المصدر : الخليج 365

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