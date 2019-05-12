انت الان تتابع تفاصيل خبر مرجعية شيعية في السعودية.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 05:55 مساءً - دعا الإعلامي السعودي إدريس الدريس، قيادة المملكة إلى تأسيس مرجعية شيعية بالمملكة، بحجة اتجاه شيعة السعودية إلى مراجع في العراق وإيران.

وخلال برنامج "الليوان" الذي تعرضه قناة "روتانا خليجية" السعودية، علق الدريس على تصريحات عضو مجلس الشورى، كوثر الأربش عن الشيعة في المملكة، وقال: "أنا أقول إنه لازم يكون عندنا في مرجعية شيعية السعودية".

من جانبها افتخرت الكاتبة الأربش بانتمائها للمذهب الشيعي، لكنها أعلنت "أنها لا تفتخر لا بالخميني ولا بأمين حزب الله اللبناني حسن نصر الله".

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وأفادت عضو مجلس الشورى في تصريحاتها بأن العلاقة بين الشيعة والسنة كانت مستتبة ودخلها توجس، وبدأ صوت متطرف سني بالتشكيك في ولاء الفرد الشيعي.

ويشكل الشيعة في السعودية نحو 15% من إجمالي عدد السكان، وينتشرون بأعداد متفاوتة في مناطق المملكة المختلفة، لكن نطاق تمركزهم وثقلهم الأساسي هو شرق الجزيرة العربية.

والمرجعية الدينية هي مفهوم شيعي معناه رجوع المسلمين الشيعة إلى من بلغ رتبة الاجتهاد والأعلمية (على خلاف في اشتراط الأخيرة) في استنباط الأحكام الشرعية، وفق معتقدات هذه الطائفة.