الجزائية تنذر العسيمي بالحكم غيابيًّا بموجب نظام جرائم الإرهاب

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الجزائية تنذر العسيمي بالحكم غيابيًّا بموجب نظام جرائم الإرهاب
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغب المتهم/ محمد بن صالح بن محمد العسيمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1077250046)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 30/ 8/ 1440هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/ 11/ 1440هـ الساعة التاسعة صباحًا.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
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