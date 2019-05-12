فيديو وصور.. ضبط محل مخالف لإعداد الحلبة واللحوح في أبو عريش بجازان

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

داهمت بلدية محافظة أبو عريش، ممثلةً في قسم الرقابة الصحية، موقعًا سكنيًّا بحي الخالدية بأبو عريش يعمل على إعداد الحلبة واللحوح في بيئة تفتقد للاشتراطات البلدية والصحية، وتم إتلاف أكثر من ١٠٠ كيلو من المواد الغذائية الفاسدة بداخله.

وجاء ضبط الموقع أثناء الجولات الميدانية المسائية التي تقوم بها الرقابة الصحية بالمحافظة، وتتبع هذه المأكولات ومصادرها، والتي تغذي بعض المحلات والأسواق الشعبية، حيث رصدت الفرق الرقابية حركة دخول وخروج عمالة من موقع سكني يحملون أغراضًا عبارة عن مواد غذائية، وتمت مداهمة الموقع وهروب العمالة لحظة المداهمة، ليتضح بأنه معمل لصنع الحلبة واللحوح، وتم رصد عدد من المخالفات الصحية، حيث شرعت الفرقة إلى إتلاف المواد الغذائية الفاسدة ومصادرة المعدات.

ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية محافظة أبو عريش الرقابية على المنشآت الغذائية وفق الخطط المعتمدة خلال موسم رمضان.

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