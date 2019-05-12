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تعرف على أئمة صلاة التراويح في الحرمين .. الليلة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
من المقرر أن يؤم المصلين في صلاة التراويح الليلة في المسجد الحرام كل من الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور بندر بليلة.
وبحسب جدول صلاة التراويح الصادر عن رئاسة شؤون الحرمين سيؤم المصلين في صلاة التراويح الليلة بالمسجد النبوي كل من الشيخ خالد المهنا والشيخ صلاح البدير.
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