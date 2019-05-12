2019-05-12

تعرف على أئمة صلاة التراويح في الحرمين .. الليلة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

من المقرر أن يؤم المصلين في صلاة التراويح الليلة في المسجد الحرام كل من الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور بندر بليلة.

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وبحسب جدول صلاة التراويح الصادر عن رئاسة شؤون الحرمين سيؤم المصلين في صلاة التراويح الليلة بالمسجد النبوي كل من الشيخ خالد المهنا والشيخ صلاح البدير.