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فيديو.. السفر إلى تركيا مجازفة .. لا تذهبوا لبلد غير آمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الكاتب جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، من السفر إلى تركيا في الوقت الراهن، معتبرًا أنه مجازفة غير محسوبة العواقب؛ نظرًا لتردي الوضع الأمني هناك.
كلام الذيابي جاء خلال استضافته في برنامج مجموعة إنسان، حيث أكد أن متابعات الخليج 365 الخليجي بوجه عام، والسعودي بوجه خاص، يتعرض لدروب من المخاطر في تركيا، سواء على صعيد سرقة الجوازات أو تلفيق التهم أو غياب الأمن الشخصي بشكل عام.
ونصح الذيابي المواطنين بعدم السفر إلى تركيا، مؤكدًا أن هذا القرار قديم وأنه يجب تفعليه لحماية مواطني المملكة.
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