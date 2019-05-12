الترفيه ومسك الخيرية تطلقان برنامجًا تأهيليًّا لخريجي الجامعات السعودية

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للترفيه، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، مبادرة برنامج سفراء الترفيه الذي يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس أو ذوي الخبرة التي لا تتجاوز عامًا، في التخصصات والأقسام العملية المختلفة مثل: إدارة الأعمال، والهندسة، والموارد البشرية وتقنية المعلومات، وذلك وفق برنامج تأهيلي يمتد لمدة عام يبدأ في يونيو المقبل.

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ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر الرابط التالي (هنا) ، موضحة أن البرنامج بهدف إلى إعداد الكفاءات السعودية لمتطلبات سوق العمل، حيث يتم الاستثمار في خطط تطويرية توفّر فرصة للخريجين والخريجات لاكتساب الخبرات العملية في أقسام وإدارات الهيئة والخبرات الميدانية في البرامج والمشاريع.

ويجسد هذا البرنامج جهود الهيئة في دعم الشباب السعودي وتوفير فرص تأهيلية للسعوديين والسعوديات، بما يضمن تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم العملية ويعزز فرص حصولهم على الوظائف، وذلك بالارتكاز على بيئة العمل المتكاملة لدى الهيئة، وخبرات فرق العمل والكفاءات الوطنية التي تزخر بها.