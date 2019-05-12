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مقطع يوثق لقطات من عملية تصفية خلية تاروت الإرهابية
متابعات الخليج 365 - القطيف
وثق مقطع فيديو لقطات من عملية تصفية خلية القطيف الإرهابية على يد رجال الأمن، أمس، في بلدة تاروت بمحافظة القطيف.
ونجح رجال الأمن في تنفيذ عملية استباقية قادت إلى تصفية أعضاء الخلية بالكامل، وعددهم 8 عناصر إرهابية.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة صرح أمس بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثًا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.
وتابع: وقد تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم الإجرامية، وفي ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة (00ر10) العاشرة صباحا من يوم السبت 6/ 9/ 1440هـ الموافق 11/ 5/ 2019م وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع؛ ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.
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