الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبل أن توقع عقد التمويل، عليك أن تتعرف على جهة التمويل جيدًا؛ إذ إن أفضل شركة قد تختارها للحصول على تمويل هي الشركات المرخصة، والتي تتمتع بسمعة موثوقة وتقدم خدمة عملاء جيدة.

هذا ما أكدته البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي أكثر من مرة، خاصة أنه قد يلجأ بعض الأشخاص إلى جهات تمويل غير مرخصة من مؤسسة النقد؛ لعدم إمكانية حصولهم على تمويل من البنوك أو شركات التمويل المرخصة؛ نظرًا إلى تعثرهم المالي أو وصول معدل عبء المديونية لديهم إلى الحد الأقصى المسموح به.

وحذرت مؤسسة النقد من التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة، وشددت على أن كل من يمارس نشاط التمويل بلا ترخيص يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونشر موقع البنوك السعودية قائمة بالجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري والتي جاءت على النجو التالي:

بنك الرياض

شركة أملاك العالمية

البنك السعودي البريطاني

البنك العربي الوطني

شركة دار التمليك

مجموعة سامبا المالية

البنك الأهلي التجاري

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البنك السعودي الفرنسي

بنك البلاد

مصرف الراجحي

الشركة السعودية لتمويل المساكن

البنك السعودي للاستثمار

شركة دويتشه الخليج للتموين

مصرف الإنماء

البنك السعودي الهولندي

بنك الجزيرة

شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار

شركة بداية لتمويل المنازل

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

فرع بنك الإمارات دبي الوطني