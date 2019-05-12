موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 7 رمضان

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الجمعة السابع من رمضان المبارك، عند الساعة 06:51، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:57 بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:29، فيما سيكون عند الساعة 06:35 في مدينة أبها وعند الساعة 06:42 في بريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 7 رمضان عند الساعة 07:16، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:04 مساء.

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أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:18 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:28.

يأتي ذلك بسبب اختلاف الموقع الجغرافي للمدن السعودية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض؛ حيث يختلف عدد ساعات الصوم من مدينة إلى أخرى.

نفس الأمر يحدث في الدول؛ حيث تختلف ساعات الصوم بحسب الموقع، وتأتي الجزائر في مقدمة الدول العربية بحسب عدد ساعات الصوم بمجموع 16.30 ساعة، فيما تأتي الصومال في ذيل قائمة الدول العربية بحسب عدد ساعات الصوم، والتي تقدر بـ13.30 ساعة.

كما تختلف ساعات الصوم باختلاف أيام الشهر، حيث من المتوقع أن تزيد ساعات الصوم في نهاية الشهر بحوالي 15- 30 دقيقة بحسب المدن السعودية مقارنة ببداية الشهر الكريم.