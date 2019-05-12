إتاحة 67 % من الراتب لموقوفي الخدمات عبر الصراف

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ: إن القرار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، بمنح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتھم، صلاحية السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي، سيمكن الموقوف خدماته من سحب 67% من الراتب، على أن يتبقى الثلث لسداد مديونياته.

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وبين أن القرار لا يخول لھم استخدام الخدمات الإلكترونية، لتنفيذ أو سداد الخدمات أو الفواتير المستحقة عليھم، موضحًا أن بعض البنوك بدأت فعليًّا في تطبيق القرار، إلا أنه تم منح مھلة حتى نھاية الربع الثاني من العام الحالي 2019 لتطبيق القرار بشكل كامل.

وكان المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أكد في وقت سابق، أن قرار أحقية الموقوف خدماتھم في السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيشمل جميع البنوك وجميع الموقوف خدماتھم دون استثناء.

وكانت الأحوال المدنية أعلنت بدء تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوف خدماتھم عبر حجز موعد إلكتروني، وأوضحت أنه بإمكان المواطنين الموقوفة خدماتھم حجز موعد إلكتروني، ومراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية للاستفادة من جميع الخدمات، من بينھا تجديد الھوية الوطنية.