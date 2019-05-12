“الجزائية” تعلن عن موعد للنظر في الدعويين المقامتين ضد “العسيمي والصيعري”

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغب المتهم محمد بن صالح بن محمد العسيمي, سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1077250046)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 30 / 8 / 1440هـ, وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 / 11 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحًا.

كما أعلنت أنه نظرا لتغيب المتهم علي بن صالح بن سالم الصيعري, سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1060652383)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 30 / 8 / 1440هـ, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 / 11 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعيين عليهما الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضورهما ستحكم المحكمة في الدعوة غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.