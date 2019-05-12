شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» و«مسك الخيرية» تطلقان برنامجاً تأهيلياً لحديثي التخرج من الجامعات السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) مبادرة برنامج «سفراء الترفيه» الذي يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس أو ذوي الخبرة التي لا تتجاوز عام، في التخصصات والأقسام العملية المختلفة كإدارة الأعمال، والهندسة، والموارد البشرية وتقنية المعلومات، وذلك وفق برنامج تأهيلي يمتد لمدة عام يبدأ في يونيو المقبل.

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر الرابط https://misk.org.sa/fellowship/ar/services/gea-ar//، موضحة أن البرنامج يهدف إلى إعداد الكفاءات السعودية لمتطلبات سوق العمل، حيث يتم الاستثمار في خطط تطويرية توفّر فرصة للخريجين والخريجات لاكتساب الخبرات العملية في أقسام وإدارات الهيئة والخبرات الميدانية في البرامج والمشاريع.

ويجسد البرنامج جهود الهيئة في دعم الشباب السعودي وتوفير فرص تأهيلية للسعوديين والسعوديات بما يضمن تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم العملية ويعزز فرص حصولهم على الوظائف، وذلك بالارتكاز على بيئة العمل المتكاملة لدى الهيئة، وخبرات فرق العمل والكفاءات الوطنية التي تزخر بها.