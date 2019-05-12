«سلمان للإغاثة» يوزع 24 ألف سلة غذائية على مخيمي «الزعتري» و«الأزرق»

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
باشر مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية في الأردن توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الاشقاء اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والازرق بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) وسيبلغ عدد السلال التي ستوزع في مخيم الزعتري (16948) سلة سيستفيد منها (75282) فردًا وفي مخيم الأزرق (7186) سلة سيستفيد منها (35737) فرداً.
وتشتمل سلة الغذاء الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة والتي تلبي احتياجات اأاشقاء اللاجئين السوريين داخل المخيمات لما يعانونه من صعوبات معيشية هناك.
الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان ومنذ بداية الشهر الفضيل يباشر توزيع المساعدات الاغاثية على الاشقاء اللاجئين السوريين في الأردن، وذلك من خلال اطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية بتكلفة اجمالية بلغت (3.419.070) ريال سعودي.
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