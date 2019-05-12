شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات «جامعة طيبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، تقيم جامعة طيبة حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب الجامعة في مختلف التخصصات، غدا (الإثنين) بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وقال مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني إن رعاية وحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، و نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل حفل التخرج يؤكد مدى دعمهما لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازهم بالخريجين من شباب وشابات الوطن وما قدموه من جهود حتى يشهدوا فرحتهم هذه الليلة، ومشاركتهم فرحة التخرج.

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وأضاف: "إن احتفال الجامعة بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلبة الجامعة، هو نتاج لجهود ودعم ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذين يسعيان لدعم الأجيال القادمة فهم سواعد بناء هذا الوطن المعطاء، والدولة – رعاها الله – تسعى لتذليل الصعوبات في طريق أبنائنا الطلبة حتى يتميزوا في حياتهم الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

وأشار إلى دور الجامعة في بناء المجتمع وإعداد أبنائه ليتسلحوا بالعلم والمعرفة، وتأهيلهم في مختلف التخصصات، تمهيداً لانخراطهم في سوق العمل والمشاركة في بناء الوطن وفق توجيهات قيادته المباركة.

وبارك لأبنائه الطلبة وأولياء أمورهم التخرج، مؤكداً أن الجامعة تسعد في كل عام بتخريج دفعات متميزة في كافة المجالات بعد أن سخرت لهم كافة الإمكانيات، ليواصلوا العطاء والبناء في وطن عظيم برجالاته وأبنائه فخور بقيادته. ودعا السراني المولى أن يحفظ قيادة الوطن، وشعبه وأن يديم عليه الأمن والأمان والاستقرار.