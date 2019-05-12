شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عسير» تصدر 1200 رخصة إلكترونية خلال الربع الأول من 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبها)

حققت أمانة منطقة عسير ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص و الرقابة الشاملة قفزة نوعية في الربع الأول من العام الجاري 2019.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أصدرت خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري أكثر من 1200 رخصة الكترونية، في حين أن لم يصدر خلال الربع نفسه من العام الماضي 2018 م سوى 500 رخصة، مع تقليص مدة إنجاز الترخيص من شهر كامل خلال 2018 إلى 5 أيام عمل خلال 2019 م.

وأشار الحميدي إلى أن أمانة منطقة عسير تسعى لتطوير وتحسين أداء الأعمال في القطاع البلدي لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات المطلوبة من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء، بهدف زيادة رضا المستفيدين.