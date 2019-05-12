شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود بن نايف" يهنئ "الجبر" بحصوله على جائزة الأميرة صيته والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، الفائز بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي فرع "رواد العمل الاجتماعي" محمد الجبر.
وبارك للجبر حصوله على هذه الجائزة غير المستغربة والتي تأتي تقديراً لجهوده في خدمة المسئولية الاجتماعية، وأثنى على ما تقوم به أسرة الجبر كافة من أعمال تخدم البلاد وتمس احتياجات المواطنين.
من جانبه قدم الجبر شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على تشجيعه ودعمه واهتمامه بكافة المبادرات الاجتماعية، مبيناً أن حصوله على هذه الجائزة سيكون حافزاً لتقديم المزيد من العطاء لخدمة أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
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