شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم نجران» يعتمد حركة النقل الداخلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) اعتمد مدير عام التعليم بالإنابة بمنطقة نجران مسفر الوادعي، اليوم (الأحد)، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ. وأوضح تعليم نجران عبر «تويتر»، أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام «نور».



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