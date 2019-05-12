شكرا لقرائتكم خبر عن دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. «التجارة» تتيح بيانات السجلات التجارية بشكل مجاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن إتاحتها بيانات السجلات التجارية الأساسية مجاناً لقطاع الأعمال، ويأتي ذلك دعماً من الوزارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه البيانات إلكترونياً ضمن تطبيقاتها الذكية، وتعزيزاً لمبادرات تحفيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة.

وأعلنت الوزارة أنه بإمكان الراغبين الاستفادة من الحصول على البيانات الأساسية للسجل التجاري إلكترونياً عبر الدخول إلى خدمة «واثق» (https://wathq.thiqah.sa) والتسجيل بالباقة الأساسية المجانية واستلام الــ APIs الخاصة بذلك.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار وشريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، بما يضمن دعم الجهات الحكومية للقطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة وتحولها الرقمي وتحفيز القطاع الخاص للنمو وتقديم حلول إبداعية.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات التي ستتم إتاحتها مجاناً لقطاع الأعمال بشكل APIs تساعد على سهولة استخدامها آليا تعد بيانات ضخمة، حيث يبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة الرئيسة والفرعية لجميع المنشآت (1،149،347) سجل تجاري، حتى نهاية الربع الأول من العام 2019.