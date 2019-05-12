شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 125 كيلو غراماً من المواد الغذائية الفاسدة بالقطيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

ضبطت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف مؤخراً، 125 كيلوغراماً من المواد الغذائية الفاسدة من الباعة الجائلين والمنشآت الغذائية المخالفة، خلال الحملات التفتيشية والجولات الميدانية في الطرق السريعة، التي تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية تسعى للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.

من جهته، أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني، أنه جرى ضبط 75 كيلوغراماً من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تعرض بطريقة مخالفة للأنظمة البلدية، إضافة إلى تسببها في تشويه المظهر العام، كما تم ضبط 50 كيلوغراماً من المواد الغذائية التالفة ومجهولة المصدر في منشآت غذائية تمّ زيارتها ضمن الجولات الميدانية.