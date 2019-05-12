السعودية | مركز الملك سلمان يوزع مئات السلال الغذائية بالصومال

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع مئات السلال الغذائية بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد العاصمة الصومالية مقديشو لليوم الثاني على التوالي فعاليات توزيع مئات السلال الغذائية على الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مكتب منظمة التعاون الإسلامي في الصومال.

وقال سعد مهنا السويد مدير المركز في إفريقيا، إن مشروع السلال الغذائية سيستمر وعلى مدى أيام شهر رمضان المبارك في جميع أقاليم الصومال مستهدفا، الفقراء والأسر المحتاجة لمساعدتهم في الإفطار خلال الشهر الفضيل.

وأضاف في حديث لـ"العربية.نت" إن "هذه المساعدة مقدمة من المملكة العربية السعودية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم الأشقاء في الصومال خلال الشهر الفضيل".

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بدوره أعرب وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في الحكومة الصومالية سعيد حمزة، في مناسبة تدشين المشروع، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على هذه المساعدات المقدمة للمحتاجين والفقراء، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي في جميع المحن التي مرّ بها.

ووفقا للخطة الموضوعة فإن 713 ألف سلة غذائية ستوزغ في 18 منطقة في محافظة بنادر( مقديشو) على أن تتحرك بعدها القافلة الإنسانية إلى المناطق الأخرى في البلاد لمواصلة عملية التوزيع التي ستستفيد منها آلاف من الأسر الفقيرة والنازحة.

يذكر أن الصومال يواجه أزمة إنسانية تتمثل في موجة جفاف شديدة بسبب عدم هطول أمطار الربيع خلا هذا الموسم وفقا لتقرير إنساني أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف التقرير أن عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 10% حيث وصل إلى مليون وسبعمئة شخص، متوقعا أن يصل العدد إلى مليونين ومئتي شخص بحلول يوليو القادم.