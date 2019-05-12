، في الأسبوع الأول من رمضان.. أمانة جدة تغلق 186 منشأة غذائية ،

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أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، 186 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية 1440هـ، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
ونفّذت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، نحو 660 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار 875 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محالّ بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسطات الموسمية، كما جرى سحب 169 عينة من الأطعمة، وإتلاف 523 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
وفي ذات الشأن، تلقت الأمانة 111 بلاغاً وعالجت 128 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 154 بائعا مخالفا، وإتلاف 185 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، كذلك تم ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.
في الأسبوع الأول من رمضان.. أمانة جدة تغلق 186 منشأة غذائيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، 186 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية 1440هـ، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
ونفّذت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، نحو 660 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار 875 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محالّ بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسطات الموسمية، كما جرى سحب 169 عينة من الأطعمة، وإتلاف 523 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
وفي ذات الشأن، تلقت الأمانة 111 بلاغاً وعالجت 128 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 154 بائعا مخالفا، وإتلاف 185 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، كذلك تم ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
05:33 PM
ضمن حملة الرقابة ورصدت 154 بائعاً مخالفاً وأتلفت 185 بسطة عشوائية
أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، 186 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية 1440هـ، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
ونفّذت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، نحو 660 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار 875 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محالّ بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسطات الموسمية، كما جرى سحب 169 عينة من الأطعمة، وإتلاف 523 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
وفي ذات الشأن، تلقت الأمانة 111 بلاغاً وعالجت 128 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 154 بائعا مخالفا، وإتلاف 185 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، كذلك تم ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.
، في الأسبوع الأول من رمضان.. أمانة جدة تغلق 186 منشأة غذائية ،
المصدر : الخليج 365
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